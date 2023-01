Conmebol promete prémio de quase 5M€ ao Flamengo caso Vítor Pereira vença o Mundial de clubes

A América do Sul quer mais glórias esportivas! A @CONMEBOL concederá um prêmio adicional de USD 5.000.000 ao @Flamengo, campeão da @LibertadoresBR, se ganhar o Mundial de Clubes. É um forte incentivo para o representante de nosso continente neste torneio. — Alejandro Domínguez (@agdws) January 16, 2023

O Flamengo, equipa orientada pelo treinador português Vítor Pereira, recebeu esta segunda-feira a notícia de que receberá um prémio de 5 milhões de dólares americanos (cerca de 4,6 milhões de euros) caso vença a presente edição do Mundial de clubes. O incentivo financeiro chega por parte da Conmebol e foi esta segunda-feira anunciado pelo seu presidente, Alejandro Domínguez."A América do Sul quer mais glórias desportivas! A Conmebol vai conceder um prémio adicional de 5 milhões de dólares americanos ao Flamengo, campeão da Libertadores, se ganhar o Mundial de Clubes. É um forte incentivo para o representante do nosso continente neste torneio", escreveu o líder do organismo sul-americano através da sua página oficial na rede social 'Twitter'.