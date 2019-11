Conquista de Jorge Jesus vale ao Flamengo a ida a dois Mundiais de Clubes

As imagens que comprovam a afirmação de Jorge Jesus: Flamengo virou o Rio do avesso



Com a conquista da Libertadores, o Flamengo, de Jorge Jesus, ganhou não só o direito a participar no Mundial de Clubes de 2019, mas também no de 2021, que será disputado num novo formato.Na nova competição, que será disputada no verão substituindo a Taça das Confederações, a América do Sul terá seis representantes. A Conmebol ainda não anunciou a forma como estas vagas serão distribuídas, mas em qualquer modelo, tanto o vencedor da Libertadores como o da Taça Sul-Americana de 2019 vão marcar presença.O Mundial de 2021 será disputado na China e contará com 24 equipas, entre elas, oito europeias e seis sul-americanas. Liverpool e Real Madrid, vencedores das últimas duas Champions, juntamente com o Chelsea, que conquistou a última Liga Europa, já têm o passaporte garantido. Pela América do Sul, além do Flamengo, está garantida a presença do Independiente del Valle, vencedor da Taça Sul-Americana.Em relação ao Mundial de 2019, recorde-se, os participantes já são conhecidos. O Flamengo vai ter como rivais o Liverpool, o Esperánce de Tunis, o Monterrey, o Hinghiene Spórt, o Al-Sadd e, curiosamente, o Al Hilal, que também foi treinador por Jorge Jesus.