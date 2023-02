«Contra factos não há argumentos»: como o Palmeiras voltou a defender Abel Ferreira

A expulsão de Abel Ferreira no jogo entre Palmeiras e Flamengo, na Supertaça realizada no final de janeiro, gerou polémica no Brasil. Houve até um jornalista brasileiro que comparou o treinador português a a Bruno, antigo guarda-redes do Flamengo que foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato de Eliza Samudio.No Palmeiras desde 4 de novembro de 2020, Abel Ferreira já recebeu 41 cartões, 35 amarelos e seis vermelhos, o último dos quais na Supertaça do Brasil.O Palmeiras emitiu, na altura, um comunicado a defender Abel Ferreira e a defesa do técnico continua. Desta vez, o clube brasileiro decidiu recordar todos os troféus e conquistas do português no Verdão, assim como as ações solidárias. O título da publicação é: "Contra facto não há argumentos".