Copa Libertadores: Fluminense ultrapassa Argentino Juniors e segue em frente

As equipas brasileiras, exceção para o Athlético Paranaense, atingiram os seus objetivos de passarem à fase de quartos de final da Copa Sul-Americana e Libertadores. No Maracanã, o Fluminense diante de mais de 60 mil pessoas, teve muitas dificuldades para ultrapassar o Argentino Juniors. O 0 a 0 persistia até o minuto 85, quando Samuel Xavier fez o golo que levaria o tricolor carioca para os quartos. Mas ainda antes do final, o Fluminense conseguiu chegar ao 2 a 0 com golo marcado por John Kennedy. No primeiro jogo na Argentina, tinha acontecido um empate por 1 a 1. Agora, a equipa irá enfrentar nos quartos, o vencedor do confronto entre Olímpia do Paraguai e Flamengo que fazem nesta quinta-feira a partida de volta. No primeiro jogo no Rio de Janeiro, os cariocas venceram por 1 a 0. A final da Libertadores será no Maracanã no dia 4 de novembro.

Quem não conseguiu seguir em frente na Libertadores foi o Athlético Paranaense. O time até venceu a partida de volta em Curitiba por 2 a 0 diante do Bolívar com golos de Vitor Roque e Fernandinho cobrando pénalti. Como no primeiro jogo em La Paz, os bolivianos venceram por 3 a 1, a disputa para saber quem passaria aos quartos, foi para os pénaltis. As equipas foram bem e não perderam nenhuma cobrança até o nono pénalti. No décimo, o capitão do Athlético, Thiago Heleno cobrou na trave e os bolivianos venceram por 5 a 4. O time enfrenta agora os brasileiros do Internacional que derrotaram, também nos pénaltis, o River Plate.

O time colorado chegou a 2 a 0, mas acabou levando um golo no final, devolvendo o 2 a 1 na primeira mão do River Plate. Os golos foram de Mercado e Alan Patrick, enquanto Rojas descontou nos acréscimos. Na disputa por pénaltis, o guarda-redes Sergio Rochet foi o herói, Ele fez a cobrança decisiva que deu o placar de 9 a 8 para o time brasileiro. Solari e Rojas erraram para o River, e De Pena desperdiçou para os colorados.

Na Copa Sul-Americana, o Corinthians resistiu à pressão do Newell's Old Boys e ficou no 0 a 0. Como vencera o primeiro jogo em São Paulo por 2 a 1, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo e que está a 10 jogos sem perder, segue em frente e agora vai enfrentar o vencedor de Goiás e Estudiantes, que fazem o segundo jogo nesta quarta-feira. No primeiro encontro, o time de Armando Evangelista foi derrotado na Argentina por 3 a 0.

Quem também está apurado para os quartos de final da Sul-Americana é o Fortaleza. O time brasileiro empatou com o Libertad na partida de volta por 1 a 1, após ter vencido no Paraguai por 1 a 0. Espinoza fez o golo paraguaio e Marinho de livre direto aos 90 minutos, deu o empate ao time brasileiro. Agora, o Fortaleza irá enfrentar o vencedor de Bragantino de Pedro Caixinha contra o América Mineiro. No primeiro jogo em Minas Gerais, aconteceu um empate por 1 a 1.