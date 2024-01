Copinha 2024: Começou a festa do futebol (e dos nomes bizarros)

No Brasil o regresso à ação no futebol faz-se com a mediática Copinha, um dos mais importantes torneios de formação daquele país. São 128 clubes e quase 4 mil jogadores em ação, o que motiva ano após ano muitas listas sobre jovens craques com nomes bizarros.

Os camaradas do ESPN Brasil fizeram o trabalho de casa e já revelaram alguns dos 'vencedores' do ano, pela originalidade dos nomes que envergam no Bilhete de Identidade.

Denzel Washington é destaque no Fortaleza, com um nome que homenageia o popular ator de Hollywood, mas ninguém quer perder pitada do futebol de Abrhaão Linkonl, cujo nome foi inspirado no antigo presidente dos Estados Unidos.

Isac Niltton, CJ, Alejandro Kakaroto também são destaques, assim como Amendoin, Extrato, Feijoadinha ou Gelado.