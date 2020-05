Corinthians avisa que não quer jogar à noite nem aos domingos

O Corinthians avisou a Confederação Brasileira de Futebol, a Federação Paulista e a Rede Globo que não pretende disputar mais jogos à noite ou ao domingo.





A decisão, avançada pelo jornalista Jorge Nicola, da ESPN Brasil, no seu blogue, tem por base recentes processos judiciais de jogadores que agiram judicialmente contra os clubes por terem trabalhado à noite e ao domingo. O ex-central Paulo André ganhou um processo ao Timão no valor de 190 mil euros e o médio Maicon já garantiu num tribunal de primeira instância uma indemnização de 111 mil euros do São Paulo."Requer-se que, a partir do regresso das competições que foram suspensas e daquelas que não foram iniciadas por causa da pandemia da covid-19, não sejam mais marcados jogos do Sport Club Corinthians Paulista à noite ou aos domingos", pede o clube na carta enviada às entidades acima referidas.