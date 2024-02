Corinthians bate Portuguesa na estreia de António Oliveira

Na estreia de António Oliveira no banco, o Corinthians regressou este domingo às vitórias no Campeonato Paulista, ao bater a Portuguesa por 2-0.

O triunfo, que contou com golos de Maycon (44') e Yuri Alberto (78'), coloca assim um ponto final na sequência de cinco jogos a perder que o Timão levava no Paulistão, série negativa que levou à troca de treinador e à consequente entrada do português ex-Cuiabá.

Com este resultado, o Corinthians sobe, ainda que à condição, ao 12.º lugar da classificação geral do Campeonato Paulista, com seis pontos, mais três do que a Portuguesa, que é 15.ª e penúltima colocada na geral.