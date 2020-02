Corinthians: Claque Gaviões da Fiel visita jogadores esta semana

Os Gaviões da Fiel, principal claque do Corinthians, organizaram para quarta-feira um protesto à porta do centro de Treinos Joaquim Grava, horas antes do Timão medir forças com o Santo André, na 8.ª jornada do Campeonato Paulista.

O grupo organizado de adeptos destaca que este protesto não é dirigido a ninguém em específico, tratando-se de uma ação que pretende chamar a atenção de todos – jogadores, treinadores e membros da direção.

"Na próxima quarta-feira (26) vamos para o CT Joaquim Grava às 17h para realizar um protesto sobre o atual momento do Corinthians. Vamos alertar toda a gente e ter um papo reto com a direção, equipa técnica e jogadores. Amamos o nosso clube, entregamos a nossa vida a ele. Não queremos títulos, queremos vontade dentro de campo e que honrem a nossa história", pode ler-se no comunicado da claque mais representativa do clube brasileiro.

Recorde-se que o Corinthians vive um momento delicado. A equipa foi eliminada da Copa Libertadores, às mãos do Guarani do Paraguai, registando ainda apenas 38 por cento de aproveitamento dos pontos disputados no Campeonato Paulista – 8 em 21 possíveis, correndo o risco de não se qualificar para a fase a eliminar.