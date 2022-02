Corinthians com negociações bem encaminhadas por Luís Castro

Após o interesse do Botafogo em Luís Castro, agora foi o Corinthians a apresentar uma proposta pelo treinador português do Al-Duhail. De acordo com a imprensa brasileira as negociações estão bem encaminhadas, contudo há que ter em conta que o técnico, de 60 anos, tem contrato com o clube do Qatar e, para libertá-lo, o Corinthians terá de pagar 1,2 milhões de euros.Apesar desse obstáculo, espera-se que a mudança de Luís Castro para o Brasil se concretize e que seja ele o substituto de Sylvinho no cargo.De acordo com a 'Gazete Esportiva', o empresário do técnico português está a tentar chegar a acordo amigável com o Al-Duhail. A intenção do presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, passa por apresentar um contrato até final de 2023 ao técnico luso.