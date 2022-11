Corinthians comunica saída de Vítor Pereira

Era um desfecho que já se avizinhava, mas que apenas se tornou oficial este domingo no final do Corinthians-Atlético Mineiro. O treinador português Vítor Pereira está de saída do comando técnico do Timão, uma decisão que foi anunciada após a derrota (0-1) desta noite pelo presidente do clube, Duilio Monteiro Alves.Com Vítor Pereira ao leme, o Corinthians terminou a presente edição do Brasileirão no 4.º lugar, zona de acesso à fase de grupos da Libertadores 2023, com um total de 65 pontos - menos 16 do que o campeão brasileiro Palmeiras, de Abel Ferreira -, fruto de 18 vitórias, 11 empates e nove derrotas e um saldo positivo de oit golos (44 marcados e 36 sofridos). Sem qualquer título conquistado desde que assumiu o comando técnico da equipa, Vítor Pereira conseguiu também chegar à meia-final do Paulistão, aos quartos de final da Libertadores e ser finalista vencido da Taça do Brasil.