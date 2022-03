Corinthians congela salário de Vítor Pereira

A imprensa brasileira noticia que o Corinthians vai congelar o salário de Vítor Pereira e de toda a equipa técnica portuguesa. Em causa estão as variações do câmbio do euro, que ameaçam abalar fortemente as finanças do Timão.Segundo explica a 'Gazeta Esportiva', a moeda utilizada no acordo com o treinador foi o euro e na altura, a 23 de fevereiro, um euro valia 5,67 reais.Embora o valor total não tenha sido divulgado, a imprensa diz que a equipa técnica de Vítor Pereira ganha, no seu conjunto, 300 mil euros (1,8 milhões de reais) por mês.O congelamento dos salários pretende tornar esse valor fixo, de modo a evitar maiores despesas no caso de o valor da moeda europeia disparar.