Corinthians de Vítor Pereira apura-se para as meias-finais da Taça do Brasil

O Corinthians, treinado por Vítor Pereira, garantiu a presença nas meias-finais da Taça do Brasil ao vencer o Atlético Goianense, por claros 4-1, no jogo da segunda mão dos 'quartos'.O Flamengo também assegurou a presença nas 'meias', pois levou a melhor sobre o Athletico Paranaense, por 1-0. No primeiro jogo as equipas tinham empatado a zero.Apurado está também o Fluminense, que empatou com o Fortaleza (2-2), mas no primeiro jogo tinha ganho por 1-0.Esta madrugada disputa-se o América MG-São Paulo, de onde vai sair o quarto semifinalista. Na primeira mão o São Paulo venceu, por 1-0.