Corinthians de Vítor Pereira empata com o Internacional mas segue na liderança do Brasileirão

O Corinthians de Vítor Pereira empatou este sábado (2-2) na visita ao reduto do Internacional de Porto Alegre, em jogo da sexta jornada do Brasileirão, cedendo pontos pela segunda vez na presente edição do campeonato brasileiro - depois da derrota frente ao Palmeiras na terceira ronda da prova.

Os comandados pelo treinador português viram o Internacional adiantar-se primeiro no marcador, por intermédio de Alan Patrick, aos 25 minutos de jogo, mas reagiram de pronto por Raúl Gustavo, cinco minutos depois do golo inaugural. Ainda antes do intervalo, o Internacional saltou novamente para a frente do marcador, com Wanderson (44') a colocar a equipa de Porto Alegre novamente na dianteira.

O golo da igualdade viria a surgir já na segunda parte, pouco depois da hora de jogo (64'), por Jô, previamente assistido por Gustavo Mantuan.

Com este resultado, a equipa de Vítor Pereira segue na liderança do Brasileirão, somando agora 13 pontos, mas pode ser ainda alcançada por Santos e Avaí, caso estas duas formações vençam os seus jogos, diante de Goiás e Juventude, respetivamente.