Corinthians de Vítor Pereira empata em Goiânia

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, somou no sábado o segundo encontro seguido sem vencer no campeonato brasileiro, ao ceder um 'nulo' (0-0) na visita ao Goiás, em jogo em atraso da 32.ª jornada.

Apesar do domínio exercido sobre o adversário (71% de posse de bola), o conjunto paulista foi incapaz de chegar ao golo e voltou a ficar em 'branco', três dias depois de ter perdido com o Fluminense (0-2).

Com quatro partidas para disputar, o 'timão' está em quinto lugar, com 58 pontos, restando-lhe lutar, no máximo, pelo terceiro posto, uma vez que o líder Palmeiras (74), de Abel Ferreira, e o Internacional (64), segundo, já são inalcançáveis.

A terceira posição é ocupada pelo Flamengo, que tem 61 pontos, enquanto o quarto posto é do Fluminense, em igualdade com o Corinthians, que na quinta-feira vai visitar precisamente o 'mengão', recém-consagrado vencedor da Taça Libertadores.