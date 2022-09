Corinthians de Vítor Pereira empata no Morumbi e é quinto lugar no Brasileirão

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou este domingo (1-1) no estádio Morumbi, frente ao São Paulo, na 26.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, e segue em quinto lugar, com os mesmos pontos do Flamengo, quarto.



A equipa orientada por Vítor Pereira adiantou-se no marcador aos 14 minutos, por Yuri Alberto, mas o São Paulo, que está a fazer um campeonato dececionante, empatou à passagem no minuto 33, por Éder, na cobrança de uma grande penalidade.

Com este empate, o timão segue em quinto lugar, com 44 pontos, os memos do quarto, o Flamengo, que tem menos um jogo, mas a liderança é do Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, com 54 pontos, seguido do Internacional, com 46, e do Fluminense, com 45.

Por seu lado, o São Paulo, que tem sido uma das desilusões da prova, segue num modesto 13.º lugar, com 31 pontos.

As duas equipas entrarão em ação a meio da semana, na quarta-feira, na segunda mão das meias-finais da Taça do Brasil, com o São Paulo a tentar dar a volta à derrota por 3-1 em casa frente ao Flamengo e o Corinthians a procurar alcançar a final da prova frente ao Fluminense, depois de ter empatado 2-2 no Rio de Janeiro.