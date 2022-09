Corinthians de Vítor Pereira garante triunfo no Brasileirão ao cair do pano

O Corinthians de Vítor Pereira venceu o At. Goianiense, por 2-1, na 28.ª jornada do Brasileirão.





Róger Guedes (12’) adiantou a equipa do técnico português, mas Wellington Rato respondeu aos 17’.Depois, foi preciso esperar pelos 88’ para Yuri Alberto dar três preciosos pontos ao Timão na luta por um dos lugares de acesso direto à Libertadores.Destaque ainda para a derrota do At. Paranaense, de Scolari, com o Santos, por 2-0.