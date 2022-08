Corinthians, de Vítor Pereira, regressa aos triunfos na receção ao Bragantino

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu na segunda-feira na receção ao Bragantino, por 1-0, em jogo da 24.ª jornada do campeonato brasileiro, regressando aos triunfos na competição.

O único golo da partida foi apontando por Mosquito, aos 32 minutos, com a equipa de Vítor Pereira a regressar às vitórias depois de um empate e duas derrotas nas jornadas anteriores.

Com este triunfo, o Corinthians está no quarto lugar do campeonato, com 42 pontos, a oito do líder Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, enquanto o Bragantino é 11.º, com 31.