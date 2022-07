Corinthians de Vítor Pereira sofre derrota pesada diante do Fluminense no Maracanã

O Corinthians de Vítor Pereira sofreu este sábado uma derrota pesada (0-4) na deslocação ao Maracanã, onde defrontou o Fluminense, em jogo da 15.ª jornada do Brasileirão 2022, somando assim o seu segundo encontro consecutivo sem vencer no campeonato.

O 'Flu' adiantou-se no marcador à passagem do quarto de hora de jogo, por Manoel, com Germán Cano a apontar o segundo do 'tricolor' quando faltavam apenas três minutos para terminar a primeira parte do encontro. O argentino viria a bisar no segundo tempo, aos 71', e ver desde o banco de suplentes Fred fechar as contas do jogo num esclarecedor 4-0.

Com este resultado, o Corinthians vê-se ultrapassado pelo campeão em título Atlético Mineiro na tabela classificativa, com a equipa de Hulk e companhia a subir ao segundo posto - isto depois de terem derrotado hoje o Juventude por 2-1 -, com 27 pontos, mais um do que a equipa de Vítor Pereira, que é agora terceira classificada. Já o Fluminense sobe ao G4, somando agora 24 pontos.