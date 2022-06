Corinthians de Vítor Pereira vence Atlético Goianiense e é líder do Brasileirão

O Corinthians, orientado pelo treinador português Vítor Pereira, visitou e bateu na madrugada deste domingo o Atlético Goianiense pela margem mínima (1-0), subindo à condição à liderança do Brasileirão.Num jogo em que o timão atuou sem alguns dos titulares habituais, foi o Atlético Goianiense que até acabou, para além de um golo anulado, por ter mais remates - 14 contra 10 -, mas o tento do médio Gustavo Mantuan à passagem dos 33 minutos assegurou os três pontos para a 'turma' de Vítor Pereira.Com este resultado, o Corinthians regressou à condição à liderança do Brasileirão - posto que já tinha ocupado esta temporada -, mas está dependente da partida desta noite entre o Palmeiras de Abel Ferreira e o At. Mineiro: em caso de vitória de qualquer uma das equipas - que se encontram ambas a três pontos do timão -, o Corinthians volta a perder o 1.º lugar.O Atlético Goianiense, por sua vez, é 19.º, com apenas sete pontos em nove jogos.