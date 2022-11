Corinthians, de Vítor Pereira, vence Ceará e 'ajuda' Cuiabá de António Oliveira

O Corinthians, orientado por Vítor Pereira, venceu no sábado o Ceará 1-0, resultado que beneficia o Cuiabá, que tem como treinador outro português, António Oliveira, e luta para não descer à segunda divisão do futebol brasileiro.

A jogar em casa, em São Paulo, o Timão só 'desatou' o jogo em cima do minuto 90, com o golo de Yuri Alberto, somando mais três pontos que o mantêm na 'corrida' ao segundo posto no Brasileirão, depois de o Palmeiras de Abel Ferreira já ter assegurado antecipadamente o título.

Com este triunfo, o Corinthians conserva o quarto posto, com os mesmos 64 pontos do Fluminense, terceiro e que venceu por 3-1 na receção ao São Paulo, e com menos três do que o Internacional, segundo e que também venceu, ao bater em casa o Athlético Paranaense por 2-0.

Além destes, também o Flamengo, que recemente se sagrou campeão da Libertadores, pode ainda chegar ao segundo posto, precisando para isso de vencer hoje em casa do Coritiba, resultado que o deixaria igualado com Corinthians e Fluminense.

Apesar de o título estar já entregue, no Brasil, o vice-campeão recebe ainda um valor monetário importante, a rondar os 42,8 milhões de reais (cerca de 8,5 milhões de euros).

Por seu turno, a derrota manteve o Ceará no 17.º posto, o primeiro na zona de descida, com três pontos de atraso para o Cuiabá, que ainda hoje recebe o Palmeiras, podendo tirar algum partido dos festejos durante a semana da equipa orientada por Abel Ferreira.