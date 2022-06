Corinthians de Vítor Pereira vence em casa e iguala o Palmeiras no topo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O lateral português Rafael Ramos foi titular e alinhou 81 minutos, dando o lugar no segundo tempo a Fágner. O Corinthians voltou este domingo aos triunfos ao receber e vencer o Goiás, por 1-0, na jornada 13 do Brasileirão. O único golo do encontro disputados em São Paulo foi apontado por Fábio Santos, aos 34 minutos, da marca de penálti.



Assim, o Timão, de Vítor Pereira, soma os mesmos 25 pontos do Palmeiras, que tem menos um jogo, no primeiro lugar do Brasileirão.

O Verdão de Abel Ferreira só joga à meia-noite, de segunda para terça-feira, em casa do São Paulo.