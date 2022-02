Corinthians despede o treinador e volta a olhar para Jorge Jesus

O nome de Jorge Jesus está outra vez na mira do Corinthians. O clube perdeu na terceira ronda do Campeonato Paulista, com o Santos, por 2-1, e Sylvinho, o treinador do Timão, foi despedido. A decisão foi tomada pela direção ainda no balneário da equipa, depois do jogo.O clube de São Paulo procura agora um novo treinador, algo que terá de ser feito antes de abril, quando a equipa se estrear na fase de grupos da Taça Libertadores.No final do ano passado Jorge Jesus esteve na mira do Corinthians, segundo a imprensa brasileira o clube falou mesmo com representantes do ex-técnico do Benfica, mas as partes não chegaram a avançar com valores. Algo que, segundo o 'Globoesporte', pode agora acontecer, com uma proposta mais concreta.Recorde-se que Jorge Jesus está desempregado desde que deixou o Benfica no final do ano passado.