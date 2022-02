Corinthians e a iminente chegada de Vítor Pereira: «Há duas semanas a perguntar o mesmo...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vítor Pereira está muito perto de se tornar o novo treinador do Corinthians , e nas redes sociais o clube brasileiro já vai deixando algumas pistas que dão a entender que o anúncio oficial estará próximo.O técnico português, de 53 anos, estava sem clube desde que deixou o Fenerbahçe em dezembro e vai assinar até final de 2023, levando consigo mais três portugueses para completar a equipa técnica."Bom dia! Vocês não se cansam de perguntar a mesma coisa durante duas semanas? Deixem-me ouvir uma música aqui tranquilo...", escreveu o clube nas redes sociais.O antigo treinador do 'timão', Sylvinho, foi despedido no início de fevereiro em sequência dos maus resultados.