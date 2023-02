Corinthians e Palmeiras empatam para o Campeonato Paulista no primeiro dérbi do ano

Corinthians e Palmeiras não foram, na madrugada desta sexta-feira, além de um empate (2-2) na 9.ª jornada do Campeonato Paulista, num dérbi disputado na Neo Química Arena, casa do timão.O Corinthians até começou melhor o encontro e abriu o marcador por intermédio de Róger Guedes logo aos 9 minutos. O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, empatou a fechar a primeira parte, aos 43', através de um golo de Rony, avançado brasileiro que no início do segundo tempo bisou e colocou o verdão em vantagem (53').Num jogo pautado pelo equilíbrio e pela chuva, o Corinthians acabou mesmo por chegar ao empate com um golo de Gil (78'), sentenciando assim o resultado final.Com este empate, o Corinthians segue na liderança do grupo C do Campeonato Paulista, com 15 pontos, e com vaga praticamente garantida na próxima fase, os quartos de final. O Palmeiras está na mesma situação, numa altura em que ocupa o 1.º lugar do grupo D, com 21 pontos.