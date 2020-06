Corinthians enfrenta maior crise da sua história

O Corinthians enfrenta a sua maior crise financeira, em em tempos de pandemia do coronavírus, com os campeonatos parados, as contas pioram. Por isso para muitos os 20 milhões da venda de Pedrinho irão ajudar, mas não representam a salvação.





Segundo divulgou a 'Pluri Consultoria', o relatório de contas mostra que as finanças do Corinthians estão a atravessar sérias dificuldades, tendo o clube registado na temporada passada um déficit recorde de 177 milhões de reais (cerca de 32 milhões de euros).Os dados referem que o valor património líquido do clube caiu cerca de 94% entre a temporada 2018 e 2019, passando de 191 milhões de reais para apenas 12 milhões (ou seja de 34 milhões de euros para 2 milhões).Também a receita bruta do Corinthians caiu 9% entre 2018 e 2019, passando a 426 milhões de reais (76 milhões de euros), o pior valor desde 2015, segundo o estudo.Outro dado importante é relativo à venda de jogadores, que caiu consideravelmente em 2019. Segundo o relatório da Pluri Consultoria, o Corinthians arrecadou apenas 45 milhões de reais (8 milhões de euros), o que representa o uma queda de 62% relativamente ao alcançado em 2018.Também por isso o endividamente líquido do clube brasileiro 'disparou' 39%: de 549 milhões de reais para 765 milhões (de 98,5 milhões de euros para mais de 137milhões).