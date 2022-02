Corinthians fez uma proposta por Luís Castro, avançam brasileiros

O Corinthians terá endereçado uma oferta por Luís Castro, segundo o ‘UOL Esporte’. O técnico luso do Al Duhail, clube do Qatar com quem tem contrato até junho, deverá dar uma resposta ao Timão nas próximas horas. Após conversar com outros treinadores portugueses - tais como Jorge Jesus, Rui Vitória, Paulo Fonseca ou Vítor Pereira -, o clube de São Paulo passou a tratar Luís Castro como prioridade e em cima da mesa estará um vínculo até dezembro de 2023. O Botafogo também está na corrida pela contratação de Luís Castro.