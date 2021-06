Corinthians multa Jô por utilizar chuteiras verdes

O avançado brasileiro Jô foi este domingo alvo de uma advertência e ainda multado pelo Corinthians, tudo por causa das chuteiras que apresentou no duelo desta tarde com o Bahia, de cor verde, a mesma que é utilizada pelo Palmeiras, o arquirrival de sempre do Timão.





A situação provavelmente até teria passado em claro, não fosse o rol de comentários que rapidamente surgiu nas redes sociais a visar o jogador, não lhe perdoando pela 'traição' na hora de escolher a cor para as suas botas. Ainda assim, nem todos os comentários foram claros, já que alguns até nem sabiam bem se as chuteiras eram verdes ou... azuis. E a verdade que até o site da própria Nike, a marca das chuteiras em causa, listou este modelo como sendo... azul turquesa (segunda imagem acima).Indiferente às questões da cor, verde ou azul, o certo é que o Corinthians foi rápido a mexer-se e avançou para a multa, conforme detalhou num comunicado divulgado pouco após a partida. "A direção de futebol do Sport Club Corinthians Paulista comunica que conversou com o atacante Jô sobre a utilização das chuteiras na partida diante do Bahia, neste domingo (20). O atleta foi advertido, multado e não utilizará mais, seja em treinos ou em jogos", podia ler-se na nota.