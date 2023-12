Corinthians no mercado à procura de... uma equipa inteira: Timão quer contratar 11 reforços

A ESPN Brasil avança esta sexta-feira que o Corinthians está no mercado à procura de... 11 reforços. Uma equipa inteira. De acordo com esta notícia, o novo presidente, Augusto Melo, já trabalha nos bastidores para conseguir satisfazer as exigiências do treinador Mano Menezes.A única posição que escapa a esta busca é a de guarda-redes. Os alvos são dois laterais-esquerdos, um direito, dois centrais, dois trincos, outros dois médios, um extremo e um ponta de lança.Dentro desta lista pode estar Lucas Veríssimo, central emprestado pelo Benfica ao Corinthians e que o Timão equaciona contratar em definitivo. "Adaptou-se bem e está feliz. Pedem dez milhões de euros, mas estamos a tentar diminuir. Neste momento, estamos nos oito milhões de euros", disse, há dias, Augusto Melo sobre Lucas Veríssimo.O Corinthians terminou o Brasileirão no 13.º lugar.