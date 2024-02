Corinthians oficializa a contratação de António Oliveira

Só faltava mesmo a oficialização da parte do Corinthians. Momentos após o Cuiabá anunciar que o Timão tinha pago o valor da cláusula de rescisão que estava estipulado no contrato de António Oliveira, eis que foi a vez de o emblema de São Paulo veio a público confirmar a contratação do técnico luso, que assinou um contrato válido apenas até ao final da temporada, com mais um ano de opção "conforme performance", como revela a nota do clube.

Junto do curto comunicado publicado nas redes sociais, o Corinthians anexou ainda as primeiras imagens de António Oliveira a orientar a sessão de treinos que decorreu esta sexta-feira no Centro de Treinos do clube.