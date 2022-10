Corinthians perde com o Fluminense e está matematicamente afastado do título do Brasileirão

O Corinthians, orientado pelo português Vítor Pereira, perdeu na madrugada desta quinta-feira na receção ao Fluminense (2-0), ficando assim afastado matematicamente da luta pelo título do Brasileirão.Germán Cano, com um golo na primeira - aos 12 minutos - e outro na segunda parte - aos 70' -, apontou um bis e resolveu a partida, regressando ao estatuto de melhor marcador do campeonato.Com este resultado, o Corinthians fica a 17 pontos do líder Palmeiras e, com cinco jornadas por disputar, está matematicamente afastado do título, uma vez que somaria 15 pontos caso triunfasse nos restantes encontros.