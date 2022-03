Corinthians perde com o São Paulo na estreia de Vítor Pereira

Estreia com dissabor para Vítor Pereira no comando técnico do Corinthians. A equipa comandada pelo treinador português perdeu este sábado na deslocação ao terreno do São Pão, por 0-1, em jogo da 10.ª jornada do Campeonato Paulista, naquele que foi o segundo desaire do Corinthians até ao momento na prova.

O resultado do encontro ficou definido logo no primeiro minuto de jogo, com Calleri a adiantar cedo o São Paulo no marcador. Roger Guedes empatou o jogo aos 15 minutos, mas o lance viria a ser anulado após revisão do VAR.

Com este resultado, o Corinthians mantém-se no topo do Grupo A, com os mesmos 17 pontos, enquanto que o São Paulo atinge também os 17 pontos, liderando o Grupo B com mais três pontos do que o São Bernardo, que é segundo classificado.