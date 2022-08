Corinthians perde na Libertadores e Vítor Pereira fala em "choque de realidade"

O Corinthians perdeu com o Flamengo, por 2-0, na primeira mão dos quartos-de-final da Taça Libertadores, e ficou em maus lençóis no que toca ao apuramento para a próxima fase da competição. Vítor Pereira, o treinador português do 'Timão', admite que a tarefa não será fácil."Também gostaria de saber como vou resolver isto. Custa muito, estou um bocadinho em 'choque de realidade'. Não é fácil reverter uma situação destas na Libertadores. Temos que ir lá competir, dar o nosso melhor e procurar perceber o jogo melhor do que fizemos hoje", explicou o técnico."O problema são os detalhes que definem este tipo de jogo. Ficámos a reclamar de uma possível mão e demos espaço ao adversário. Não sei porquê, mas o jogo posicional quase não nos permitiu fazer as combinações que estamos habituados, não entrámos em organização ofensiva", explicou. "A parte final foi um bocadinho sofrida, foi sofrível, eles poderiam ter feito um ou mais golos."Os golos do Flamengo foram marcados por De Arrascaeta e Gabigol.