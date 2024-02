António Oliveira vai ser o próximo treinador do Corinthians

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Oliveira está prestes a rumar ao Corinthians, para substituir Mano Menezes, despedido ontem na sequência de maus resultados nos estaduais. Segundo o 'Globoesporte', o timão vai pagar a cláusula de rescisão do treinador português - no valor de 200 mil euros - e resgatá-lo ao Cuiabá, a equipa que o filho de Toni orienta atualmente. De resto, este é considerado um valor bastante acessível para o clube de São Paulo.As negociações começaram esta terça-feira e já existe acordo com António Oliveira para um contrato de um ano. De referir que o Corinthians já teve um treinador português: Vítor Pereira, em 2022.