Corinthians quer Lucas Veríssimo em definitivo: «Estamos a tentar diminuir o valor»

O Benfica emprestou Lucas Veríssimo ao Corinthians até junho de 2024. As exibições do defesa central agradaram os responsáveis do clube, que já estão em negociações com os encarnados para a sua contratação em definitivo.





"Já estamos em conversas com o Benfica. Tem a nossa cara, adaptou-se bem e está feliz. Pedem dez milhões de euros, mas estamos a tentar diminuir. Neste momento, estamos nos oito milhões de euros", referiu Augusto Melo, presidente do Corinthians, em declarações no programa 'Apito Final'.

Lucas Veríssimo realizou 18 jogos aos serviço do Timão, tendo feito um golo e duas assistências.