Corinthians, São Paulo e Palmeiras em corrida por Pedrinho

Recém-regressado da Ucrânia, onde jogava no Shakhtar Donetsk, Pedrinho não deverá ter grandes dificuldades em encontrar um novo clube. Segundo a ESPN Brasil, Corinthians, São Paulo e Palmeiras estão interessados no antigo jogador do Benfica.O Shakhtar aceita emprestá-lo até ao final de 2022 ou até mesmo vender o seu passe, isto embora os clube brasileiros prefiram a cedência.O empresário do médio de 23 anos, Will Dantas, vai estar em São Paulo nos próximos dias, para tentar resolver o futuro do jogador.Segundo a ESPN Brasil, Pedrinho tem propostas de clubes estrangeiros, mas prefere ficar pelo seu país depois do trauma vivido na Ucrânia, onde se encontrava aquando da invasão da Rússia.