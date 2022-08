Corinthians sonha com Cristiano Ronaldo: «Não tentei e nem sondei, mas ficamos de olho»

Numa altura em que o futuro de Cristiano Ronaldo está em dúvida, o presidente do Corinthians revelou que a equipa paulista sonha com o avançado português e está de olho na sua situação. Ainda assim, ao Ulisses Cast, um podcast do jornalista Ulisses Costa, Duílio Monteiro Alves assegura que não fez qualquer tentativa. Na prática... é apenas um sonho."É um sonho grande, meu! É Corinthians! Sinto-me na obrigação de tentar o que é melhor para o Corinthians. Se vai conseguir ou não... Não tentei e nem sondei, mas ficamos de olho", assumiu o líder do emblema brasileiro, que como se sabe é orientado por Vítor Pereira.