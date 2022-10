Corinthians triunfa no dérbi ao cair do pano

O Corinthians, de Vítor Pereira, venceu (1-0) na visita ao Santos na 33ª jornada do Brasileirão. A expulsão de Yuri Alberto (43’) complicou a missão ao técnico português, mas o rival também ficou reduzido a 10 aos 60’ (Lucas Barbosa) e Róger Guedes marcou aos 89’. Já o Flamengo ganhou no reduto do América Mineiro, por 2-1 (o ex-benfiquista Everton fez o golo da vitória aos 24’), e soma agora 58 pontos, mais um do que o Timão (4º).