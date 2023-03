Coritiba anuncia que auditor foi afastado das funções no Tribunal após comentário sobre António Oliveira

Rubens Dobranski referiu que "os portugueses querem marcar território" e foi amplamente criticado, sendo inclusivamente denunciado por xenofobia por parte da Cáritas Brasileira Regional Paraná. O comentário tecido pelo auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, numa sessão de julgamento com o treinador português António Oliveira, teve consequências e este já não exerce tais funções."O Coritiba Football Clube informa que, após tamanha repercussão negativa diante dos factos ocorridos ontem (02), durante o julgamento dos atletas do Coritiba e Athletico Paranaense perante o TJD/PR. O auditor Rubens Dobranski foi afastado das suas funções do TJD/PR. Com essa medida, saímos fortalecidos e confiantes de que juntos somos mais fortes e que não pode mais haver espaço para atos racistas, xenófobos ou de qualquer outra natureza discriminatória", pode ler-se no comunicado veiculado pelo Coritiba, clube cuja equipa é orientada por António Oliveira.