Coritiba anuncia saída de António Oliveira

O Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club informa que António Oliveira não é mais o treinador do clube. Assume interinamente a função o auxiliar técnico Leomir de Souza, até a contratação de um novo profissional. pic.twitter.com/Rw8Brk3ClV — Coritiba (@Coritiba) April 18, 2023

Em comunicado oficial publicado esta terça-feira no site e nas redes sociais, o Coritiba anunciou que o português António Oliveira já não é o treinador da equipa principal. A saída dá-se após o final da primeira jornada o Brasileirão 2023, onde o Coritiba perdeu por 3-0 com o Flamengo, no Maracanã."António Oliveira deixa o comando do Coritiba. O Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club informa que António Oliveira não é mais o treinador do clube. Assume interinamente a função o técnico Leomir de Souza, até a contratação de um novo profissional", pode ler-se no curto comunicado publicado pelo emblema brasileiro.O Coritiba desiludiu no Campeonato Paranaense. Um dos candidatos a lutar pelo título, o clube na altura orientado pelo técnico luso 'caiu' nos quartos de final, depois de uma eliminatória disputada a duas mãos com o Cascavel, onde o Coritiba perdeu por 3-1 na primeira mão e não foi além de um nulo na segunda.Contudo, António Oliveira deixa a equipa ainda com a possibilidade de qualificar-se para a quarta eliminatória da Taça do Brasil, depois de ter empatado 3-3 diante do Sport Recife na primeira mão. A segunda mão da eliminatória disputa-se na próxima quarta-feira, dia 26.António Oliveira foi oficializado como novo treinador do Coritiba no dia 13 de dezembro, para assumir a vaga deixada por Guto Ferreira. Sai depois de seis jogos sem conseguir vencer. Ao comando da equipa, António Oliveira somou um total de sete vitórias, sete empates e três derrotas em 17 jogos.