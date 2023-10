Coritiba: Discussão em campo resolvida no balneário... à cabeçada

O caso remonta ao passado fim de semana mas só agora se sabem todos os detalhes, revelados pelo GloboEsporte. E são bem graves... No intervalo do embate frente ao Atlético Mineiro, no domingo, dois jogadores do Coritiba perderam a cabeça e trocaram agressões em pleno balneário. Um deles saiu mal do 'combate'...

Depois de uma discussão intensa, que começou logo no relvado quando o árbitro apitou para o intervalo, o avançado Diogo Oliveira deu uma cabeçada no rosto do central Kuscevic, que sofreu uma fratura. De resto, a lesão no maxilar foi confirmada pela federação do Chile, como justificação para o defesa ser retirado dos compromissos da seleção. O jogador já foi operado e estará ausente da ação durante um mês.

Recorde-se que no jogo em causa os dois atletas não regressaram para a segunda parte, com o clube a justificar a decisão por "problemas físicos". Sabe-se agora que era algo bem mais grave. Diogo Oliveira já pediu desculpa aos companheiros mas não se voltou a cruzar com Kuscevic.