Coritiba pondera rescindir contrato com Slimani por justa causa

O 'Globoesporte" avança que o Coritiba está muito desagrado com Slimani e pondera a rescisão do contrato por justa causa. Quando a Argélia foi eliminada da CAN, o clube brasileiro solicitou ao avançado que se apresentasse de imediato mas não obteve resposta, pelo que "resolveu agir e notificou o jogador extrajudicialmente".O argelino assinou pelo Coritiba em agosto de 2023 até ao final de 2024, não escondendo que gostava de voltar a jogar numa liga europeia. No contrato existe uma cláusula que facilita a saída até 31 janeiro mas de acordo com o Globosesporte não têm aparecido interessados. Ficou ainda definido que a partir dessa data, os valores acordados poderiam baixar significativamente. Com a despromoção para a Serie B do Brasileirão, o salário desce quase para metade. Outro pormenor é que não pode assinar por outro clube brasileiro.Slimani foi anunciado a 23 de agosto de 2023 no Coritiba. "Com esta cor fiz história, o verde e branco fazem parte da minha vida. Foi onde deixei a minha marca. O alviverde da Argélia, campeão africano, e o golo no Mundial, na cidade à qual estou a voltar. O meu jeito sempre foi este: guerreiro, lutador e um pouco doido", disse o dianteiro no vídeo divulgado pelo clube", disse.Slimani chegou ao Sporting em 2013/14 proveniente do Belouizdad, da Argélia, e afirmou-se nos leões, transferindo depois para o Leicester, em 2016/17.Em Inglaterra, o avançado não conseguiu atingir o mesmo nível e acabou por passar por vários clubes por empréstimo, transferindo-se depois para os franceses do Lyon.Em janeiro de 2022, Slimani acabou por regressar ao Sporting e disputou 12 jogos, com quatro golos marcados, mas saiu no final da época foi afastado em abril do plantel principal por Rúben Amorim), tendo alinhado depois no Brest e no Anderlecht, prosseguindo agora a carreira no campeonato brasileiro.