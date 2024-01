Coritiba rescinde contrato com Islam Slimani

O Coritiba revelou esta quarta-feira a rescisão antecipada do contrato de trabalho com o ponta de lança argelino Islam Slimani, que atuou no Sporting em dois momentos distintos da sua carreira desportiva.

"O Coritiba informa que o atleta Islam Slimani não faz mais parte do plantel de profissionais do clube, em virtude de rescisão antecipada do contrato de trabalho", anunciou a equipa brasileira, que foi despromovida à Série B, no sítio oficial na internet.

O avançado, de 35 anos, apontou um total de três golos em 11 partidas ao serviço dos brasileiros, com os quais assinou contrato em agosto de 2023, não evitando a descida de divisão do clube para o segundo escalão, graças à penúltima posição no Brasileirão.

Ao longo da carreira, Slimani notabilizou-se na primeira passagem pelo Sporting, que durou três temporadas (2013/14 a 2015/16), com um total de 57 golos em 111 jogos, enquanto a segunda passagem (2021/22) não correu bem, com quatro tentos em 12 partidas e uma incompatibilização com o treinador Rúben Amorim a ditar o abandono.

Depois de um início de carreira na Argélia e de o Sporting lhe abrir as portas da Europa, Slimani conta com passagens pelos ingleses do Leicester e do Newcastle, pelos turcos do Fenerbahçe, pelos franceses do Mónaco, Lyon e Brest e pelos belgas do Anderlecht.

