Coronado troca Al-Ittihad pelo Corinthians de António Oliveira

Igor Coronado, de 31 anos, trocou o Al-Ittihad pelo Corinthians e já aterrou no Brasil, país onde nunca jogou profisisonalmente, apesar de ter nascido em Londrina, no Paraná.

Agora é altura de foco total no trabalho e de retribuir a confiança que o Timão depositou no médio ofensivo: "É um sonho para qualquer jogador alinhar no Corinthians. Ainda por cima fiz a carreira inteira fora do Brasil. Voltar para um clube gigantesco é fantástico. O Corinthians é muito especial para mim, mas tenho de ter os pés no chão. Estou muito ansioso mas por agora tenho de ficar quietinho."