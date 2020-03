Coronavírus: Atlético Mineiro reduz salários em 25 por cento

Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético Mineiro, revelou que o clube vai reduzir em 25 por cento os vencimentos dos jogadores e dos funcionários do clube, de modo a fazer face à redução de receitas, na sequência da pandemia causada pelo novo coronavírus. O líder do clube brasileiro avançou ainda que poderá haver despedimentos.





"Já estávamos a fazer reuniões, contas e mais contas, até chegarmos a esta fórmula. Estamos a viver uma situação realmente dramática, acho que aqui no Brasil a 'ficha ainda não caiu' para muita gente. A minha obrigação como mandatário do Atlético e gestor responsável que sou é tomar todas as medidas necessárias para a sobrevivência do clube, tendo em mente não prejudicar a grande maioria dos trabalhadores e colaboradores", referiu, numa entrevista à Rádio 98FM.Quando questionado sobre a reação dos atletas, o presidente do Atlético Mineiro foi duro: "Eu penso em primeiro lugar na defesa o clube, não estou preocupado se o atleta 'chiou ou não chiou', se o funcionário 'chiou ou não chiou'. Se alguém estiver insatisfeito que diga que nós terminamos a ligação, não há problema nenhum. Tenho de defender em primeiro plano o Clube Atlético Mineiro", finalizou.