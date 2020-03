Coronavírus: Federação de futebol do Rio de Janeiro suspende Carioca durante 15 dias

O Campeonato Carioca de futebol, no Brasil, onde atua o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, está suspenso durante 15 dias, devido à pandemia de Covid-19, informou esta segunda-feira a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que, após mais de três horas de reunião com os clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca e o Sindicato dos Atletas e de Treinadores, a competição está paralisada por 15 dias por causa da pandemia do coronavírus", lê-se na conta oficial do Twitter da FERJ.