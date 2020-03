Coronavírus: Presidente do Inter Porto Alegre está curado e de regresso a casa

O presidente do Internacional de Porto Alegre, Marcelo Medeiros, recuperou totalmente do novo coronavírus. A informação foi avançada esta terça-feira pelo emblema de Porto Alegre, com base no parecer do médico particular do dirigente brasileiro.

De acordo com a imprensa brasileira, Marcelo Medeiros, de 59 anos, está de regresso a casa após 16 dias de isolamento social.

Até ao momento, não existe qualquer caso suspeito ou oficial de contágio pela Covid-19 entre os jogadores nem entre os membros que compõem a equipa técnica do Internacional.