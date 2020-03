Coronavírus: Roger apanhado em praia interditada

O antigo jogador do Benfica, Roger, está a ser criticado após ter sido apanhado esta segunda-feira na praia com a mulher, Betina Schmidt, na Barra da Tijuca.





O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, impediu os acessos à praia de forma a tentar travar a propagação do novo coronavírus, mas apesar do patrulhamento da Polícia Militar e da Guarda Municipal, Roger não se quis privar de algumas horas de lazer.Atualmente a desempenhar o cargo de comentador na SporTV do Brasil, o antigo jogador do Benfica nunca mostrou todo o seu potencial em Portugal devido a vários comportamentos prejudiciais registados fora do relvado.