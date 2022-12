Craque do Flamengo e a chegada de Vítor Pereira: «A expectativa é muito boa»

Éverton Ribeiro, médio do Flamengo, falou sobre a chegada de Vítor Pereira à formação brasileira, assegurando que a expectativa para a próxima temporada "é muito boa"."A expectativa é muito boa. [Vítor Pereira] É um treinador que está há um ano no futebol brasileiro e que conhece a nossa equipa. Espero que possa chegar para termos um brilhante ano de 2023", referiu, citado pela 'ESPN Brasil', o jogador de 33 anos, que também foi treinado por Jorge Jesus no mengão."O nosso ano começa de maneira difícil. Temos de nos preparar bem. Estou de férias há 10 dias [Éverton Ribeiro esteve no Mundial com a seleção do Brasil]. Temos de nos preparar bem e fazer uma pré-temporada boa para ganharmos os títulos com que sonhamos", acrescentou.Apesar de já ter sido anunciado um acordo entre Vítor Pereira e o Flamengo , refira-se que o técnico ainda não foi oficializado na formação brasileira por ter contrato com o Corinthians até final deste ano.