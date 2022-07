Craque do Real Madrid rendido a Abel Ferreira: «Quando fala levanto-me e oiço o que ele diz»

Casemiro, jogador brasileiro do Real Madrid, teceu rasgados elogios a Abel Ferreira numa entrevista à Sportv brasileira. O médio falava dos treinadores que trabalham no campeonato brasileiro e mostrou-se rendido ao técnico português do Palmeiras."Quando ele fala, levanto-me e oiço o que ele diz. Tem um lado humano excecional. Dá para ver que o Palmeiras hoje é a equipa a bater", explicou o internacional canarinho.No entanto, quando inquirido sobre o sucessor de Tite, Casemiro considera que o selecionador tem de ser brasileiro. "[O Abel] faz um grande trabalho. Mas fomos pentacampeões com treinadores brasileiros. Temos de melhorar, não só os jogadores, mas os treinadores também, o futebol está a evoluir. Por que não um treinador brasileiro? Existem", acrescentou.