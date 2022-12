Craque Neto: «Foi vergonhoso o que Vítor Pereira fez com o Corinthians»

José Ferreira Neto, mais conhecido por Craque Neto, não deixou passar em branco a polémica em torno da ida de Vítor Pereira para o comando técnico do Flamengo. Através de um curto vídeo publicado no YouTube, o ex-jogador do Corinthians que atualmente apresenta programas desportivos e comenta sobre futebol disse estar muito dececionado com o treinador português, afirmando que Vítor Pereira continuará a ter o mesmo comportamento que teve com o Corinthians com outros clubes no futuro.

"A minha deceção com Vítor Pereira é monstruosa. É a deceção de quando perdes alguém que tu gostas, quando perdes alguém que faz o bem para ti. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O que ele fez com o Corinthians e com o Duílio [presidente do Corinthians] vai repetir com o Flamengo e vai fazer com outros clubes. Foi vergonhoso. Mas o Corinthians é muito maior que qualquer ídolo e qualquer Vítor Pereira. Nós, corinthianos, temos de parar de falar sobre isso. Não devemos nem sequer lembrar mais e é a última vez que eu falo sobre ele. O Corinthians é muito maior que tudo isso, só que o Corinthians demorou muito tempo para tomar uma atitude com ele e depois ele fez o que fez. O Corinthians agora tem Fernando Lázaro que tem de tomar conta disso, contratar jogadores bons para que possam voltar a conquistar títulos em 2023", disse o antigo futebolista, que entre 1989 e 1993 somou quase 200 jogos pela equipa principal do Corinthians.